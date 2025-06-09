Воробьев обратил внимание на необходимость контроля в сфере нестационарной торговли

В Подмосковье необходимо увеличивать контроль в сфере нестационарной торговли, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

«(Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья - ред.) Сергей Владимирович Двойных, (Заместитель председателя правительства Московской области - ред.) Вячеслав Вячеславович Духин занимаются этой программой вместе с территориями. У нас есть план. Видим, что этот план можно и нужно увеличивать», - сказал Воробьев.

По его словам, ужесточенное внимание не касается тех, кто ведет свой бизнес законно, эффективно и цивилизованно.

«Много объектов, которые просто радуют глаз, которые и газеты продают, и хлеб продают, который производят или в Щелкове, или в Клину, или в других городах», - отметил Воробьев.

Губернатор заключил, что власти будут бороться с теми, у кого замечены следующие нарушения: незаконная миграция, неуплата налогов, несоблюдение санитарных норм и не соответствующий городу внешний облик.