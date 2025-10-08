Воробьев: на «Золотой осени» представили цифровые проекты Подмосковья в АПК

Московская область представила свои цифровые проекты в АПК на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Главная тема мероприятия — технологичное сельское хозяйство, где цифровые технологии и ИИ работают на результат, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Об умных проектах, которые мы используем в сельском хозяйстве Подмосковья, рассказал председателю правительства России Михаилу Мишустину, зампреду правительства РФ Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Подмосковье — в числе лидеров по производству овощей закрытого грунта. В теплицах региона работает платформа «Эковижн» от компании «ЭКО-культура». Это «мозг», управляющий производством, проводит мониторинг состояния растений и контролирует наличие вредителей. Потери в этой сфере снизились в два раза, а прибавка составила 30 тонн овощей с 1 га в год.

По словам губернатора, система «Арка», созданная на основе ИИ, от областной компании «Маслов Групп» полностью заменила иностранные разработки. В числе ее разработчиков выпускники Физтеха. Еще в Подмосковье используют умный трекер «Пульс», который следит за здоровьем животных, определяет лучшее время для размножения. Все сведения с него собирают в единую карту каждой коровы. Кроме того, встроенный ИИ-ассистент помогает специалистам спланировать работу и указывает на слабые места.

Глава области уточнил, что на стенде Подмосковья на выставке представили «цифровую» версию коровы Шаберы. Это региональная рекордсменка из Воскресенска. За 2024 год корова дала почти 23 т молока. Ее ДНК сохранили на чипе в единственной в РФ аккредитованной SNP-лаборатории, которая располагается в Домодедове. Так специалисты смогут изучить гены, позволяющие Шабере давать большие объемы молока, и за счет этого сделать лучше продуктивность стада.

По инвестпроекту на базе «Зеленой долины», как рассказал Воробьев, в Московской области будет создана ферма будущего. На объекте планируется полная роботизация и использование всех региональных цифровых решений. К 2030 году власти Подмосковья планируют нарастить производство молока свыше чем в 1,5 раза.

