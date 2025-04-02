Воробьев: льготный заем доступен производителям детских товаров в Подмосковье

Производители детских товаров в Московской области теперь могут воспользоваться новой мерой поддержки, которую запустили в рамках программы «Импортозамещение» в Подмосковье. Производители могут получить льготный заем на семь лет под 1% годовых, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Льготный заем от 50 до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых могут получить производители игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое. В Подмосковье более 150 предприятий производят детские товары — оказываем им всестороннюю поддержку», — написал Воробьев в своем Telegram-канале .

Глава Московской области также рассказал, какие производители детских товаров уже есть в регионе и чем они занимаются. Компания «Десятое королевство», расположенная в Пушкине, в настоящее время выпускает ежемесячно около 1,5 миллиона детских игр и игрушек. Такого результата удалось достичь после оптимизации производственных, складских и логистических процессов, а также благодаря профессиональному обучению персонала, что привело к трехкратному росту производительности каждого сотрудника.

В Мытищах и Солнечногорске функционируют две производственные базы компании «Лебер», специализирующейся на детских площадках. Инвестиции в эти объекты составили более полумиллиарда рублей. Запуск производств стал возможен после квалифицированной помощи в выборе земельных участков и оформлении необходимой документации. Продукция «Лебер» уже поставляется в ОАЭ, Марокко, Иорданию и Саудовскую Аравию, а в ближайшем будущем планируется выход на рынки Бразилии, Катара и Омана.

Подмосковная компания «Звезда», специализирующаяся на изготовлении настольных игр и масштабных моделей техники, стала получателем финансовой поддержки. Предприятию из Лобни выделили 11 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, а также 460 тысяч рублей для развития продаж на онлайн-платформах.

В индустрии товаров для детей Подмосковья трудоустроено свыше 10 тысяч специалистов. Они создают широкий ассортимент продукции: от детского питания и одежды до игрушек и игровых комплексов. Желающие узнать о программах поддержки и оформить соответствующую заявку могут обратиться к официальному ресурсу фонда развития промышленности региона.