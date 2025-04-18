Воробьев и Рогожник запустили завод «Белтелекабель» в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске состоялся запуск нового кабельного завода компании «Белтелекабель». В торжественной церемонии участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Александр Рогожник, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Ориентировочно, годовая производственная мощность нового завода компании «Белтелекабель» будет превышать 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи. Эти материалы находят применение как при строительстве жилых зданий, так и при развитии транспортной инфраструктуры. Андрей Воробьев обсуждал реализацию данного инвестпроекта с президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в декабре 2023 года во время рабочей поездки в Минск.

Сегодня мы в Воскресенске, чтобы совместно с послом Республики Беларусь в России Александром Николаевичем (Рогожником — ред.) запустить завод. Мы дружим с белорусами, вы знаете, что очень теплые отношения у наших президентов. И когда наша делегация встречалась с Александром Григорьевичем (Лукашенко — ред.), правительством республики, мы обсуждали реализацию общих проектов. Но одно дело сесть и обсудить, а другое — увидеть то, что сегодня уже работает. В том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию, предоставлению земли появилось это очень важное предприятие, продукция которого востребована у ведущих компаний — РЖД, всех, кто занимается строительством. У нас сейчас огромный запрос на центры обработки данных, все, что связано с их хранением. И в этом нам в том числе поможет ваша продукция. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

О заводе в Воскресенске

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На сегодняшний день белорусская компания входит в топ-3 крупнейших в СНГ производителей волоконно-оптического и сигнально-блокировочного кабеля. Ведущие отечественные операторы связи, такие как «Ростелеком», «Билайн», «МегаФон», МТС, а также РЖД и Московский метрополитен, активно покупают и успешно эксплуатируют продукцию этой компании. Благодаря запуску нового завода, российский кабель белорусского производства будет поставляться во все страны СНГ.

«Реализация такого замечательного проекта — это еще одно подтверждение, что в технологическом смысле мы становимся сильнее, что мы все можем. И, несмотря на уход европейских, иностранных компаний, развиваемся и двигаемся вперед, создаем рабочие места. Очень рад, что запускаем предприятие именно в Московской области. Это один из трех заводов в СНГ, который обеспечивает кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование. И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», — сказал Рогожник.

Что еще построят в Подмосковье?

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Рогожник также отметил, что завод в Воскресенске — это не единственный проект, который Белоруссия реализует совместно с Подмосковьем. По его словам, в дальнейшем в Московской области появится завод сухих смесей и крупный центр, где будут производиться коммунальные машины для нужд области и столицы.

В будущем «Белтелекабель» планирует перейти на использование только отечественных материалов для своего производства, где будет создано около 150 рабочих мест. Основная часть сырья, используемого компанией, уже и так производится в России, включая Подмосковье. Например, медная проволока поставляется из Подольска («УГМК»), изоляционные материалы производятся в Наро-Фоминске (холдинговая компания «Элинар») и Сергиевом Посаде («Связь Инвест»).

Еще в 2022 году компания позаботилась о будущем. Она заключила соглашения с Воскресенским колледжем по подготовке специалистов для работы на новом заводе.

«От Подмосковья мы получили землю (6,5 га без торгов). Также очень поддержал фонд развития промышленности региона — выделил нам порядка 150 млн рублей на закупку оборудования, которое приобрели в Китае. Наша продукция очень востребована как на территории России, так и в странах СНГ. В данный момент прорабатываем вопрос поставки кабеля собственного производства в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Наша продукция для железных дорог — инновационная, она позволит увеличить надежность ж/д. Такого в России никто не делает. До конца года создадим здесь порядка 150 рабочих мест. В кадровом вопросе нам помогает местный колледж. Договорились с его руководителями о создании специального отделения или класса, где мы будем обучать специалистов и сразу после окончания брать их на работу», — рассказал директор ООО «Белтелекабель» Олег Иганов.

«Белтелекабель» также планирует в ближайшие четыре года создать в Подмосковье новый цех и запустить производство электрического кабеля на этой территории.