Воробьев доложил Путину о реализации в Подмосковье 414 проектов импортозамещения

Президент России Владимир Путин 14 апреля в режиме ВКС провел совещание с членами правительства, в рамках которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства о том, что в настоящее время в регионе реализуется 414 проектов импортозамещения на общую сумму 339 млрд рублей.

Воробьев сообщил Путину о запуске нового производственного комплекса на предприятии «Молопак» в Чехове, а после доложил и о других проектах.

«Доложил и о других проектах импортозамещения, которые реализуются в Подмосковье. Сегодня в работе — 414 проектов на общую сумму 339 млрд рублей. Они охватывают ключевые отрасли: машиностроение, химию, пищевую промышленность, фармацевтику и электронику», — рассказал в своем Telegram-канале Воробьев.

На данный момент в Московской области уже реализованы 165 проектов, благодаря которым в регионе появилось 15 тысяч новых рабочих мест. Одними из таких проектов являются завод полипропиленовой пленки в Ступино, центр фармацевтической разработки в Красногорске, производство печатных плат в Дубне.

Воробьев поблагодарил Путина за доверие и поддержку подмосковной промышленности, благодаря чему область развивается и это положительно сказывается на всей стране.