Воробьев анонсировал начало выпуска китайских промышленных роботов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ обсудил с гендиректором ООО «СМТ» Григорием Обуздиным возможность реализации в регионе проекта по выпуску китайских промышленных роботов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

ООО «СМТ» является официальным представителем и дистрибьютором китайской компании CROBOTP/CRP в РФ.

«Весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию процессов, и нам важно, чтобы в России этот рынок также развивался. Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии, подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства промышленных роботов — это роботы- сварщики, манипуляторы, упаковщики», — заявил Воробьев.

Он уточнил, что в данный момент власти Подмосковья вместе с инвестором выбирают подходящую площадку.

«Во втором квартале 2025 года уже планируется запустить производство, но это только первый этап. В общей сложности это 1,5 млрд рублей инвестиций и 150 высокотехнологичных рабочих мест», — добавил губернатор.

Производство будет организовано в 3 этапа. Сначала на арендованных площадях появятся 2 сборочные линии для выпуска 6 моделей роботов – сварка и паллетирование. Затем объемы сборки доведут до 20 моделей и возведут отдельный цех. Финальным этапом станет локализация компонентной базы и системы управления.

Обуздин рассказал, что ООО «СМТ» в год реализует на территории РФ примерно 200 роботов.

«В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объемом производства до 1000 единиц в год. Эти роботы используются в различных областях промышленности - например, металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой», – добавил он.

Обуздин пояснил, что производство решили разместить в Подмосковье, потому что здесь хорошо развита инфраструктура, а правительство региона создало привлекательные условия и меры поддержки для бизнеса.

«Реализация проекта намечена на второй квартал 2025 года, к этому сроку планируем уже выпустить первого робота. На начальном этапе мы ориентировочно создадим 60 рабочих мест, а инвестиции составят около 300 млн рублей», – заявил гендиректор ООО «СМТ».

CROBOTP/CRP считается ведущим производителем промышленных роботов в КНР и входит в в тройку лидеров по объему выпуска. Роботы CRP востребованы в мебельном производстве, нефтегазовую отрасль, электронике, машиностроении и пищевой промышленности. У компании открыты представительства в РФ, на Тайване, в Таиланде, Мексике и Бразилии.

Производство, где выпускают 200 тыс. роботов в год, находится в городе Чэнду. Продукцию экспортируют в Россию, Великобританию, США, Германию, Венгрию и другие страны.