Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться в РФ на прежних условиях

Ушедшие ранее зарубежные компании Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. Все их производства уже обзавелись отечественными собственниками, сообщает Mash .

Об этом заявили источники в правительствах нескольких регионов РФ, где располагались крупнейшие производства зарубежных фирм.

Например, Калужскую область из-за ее географического положения 20 лет назад присмотрели для создания производств Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi. Все эти иностранные компании покинули РФ в 2022 году. И их места заняли отечественные предприниматели.

По мнению источников, единственный вариант захотевших вернуться — строить собственные заводы с нуля, а также без прежних льгот.

На бывших предприятиях Volkswagen (уже АГР) и Mitsubishi теперь работает китайский Haval. В 2024 году он выпустил около 1 тыс. машин, в 2025 году планируется около 150 тыс.

Завод Samsung выкупил VVP Group. Сегодня на нем делают электронику для магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо». А Volvo Trucks (АМО) выпускает грузовые авто. Аналогичная ситуация и у немецкой Siemens AG. Сейчас это «Воронежский трансформатор». А Indesit в Липецке выкупил турецкий Arcelik.