Экономист рассказала, во сколько обойдется пасхальный стол в 2025 году

Многие закупают продукты к празднику Пасхи заранее, чтобы к субботе приготовить традиционные пасхальные блюда. Самым известным блюдом на Пасху считаются крашенные яйца и сдобный пасхальный хлеб — кулич. Во сколько в этом году обойдется стоимость пасхального стола, для РИАМО посчитала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Яйца

После ураганного роста цен на яйца в конце 2023 года на 46% в настоящее время падение стоимости этого продукта относительно апреля прошлого года составило 13,5%.

«Десяток яиц сегодня можно купить от 80 и более рублей, стоимость набора красителей обойдется от 100 и выше рублей. Если же использовать традиционную луковую шелуху, то хозяйки, не собиравшие ее заранее, окажутся в невыгодном положении, так как за год лук подорожал на 49,4%. Сегодня репчатый лук можно купить в магазинах от 55 рублей за килограмм и выше», — отметила Сорокина.

Кулич

Второе традиционное блюдо пасхального стола — это сдобный пасхальный хлеб — кулич. В прошлом году полукилограммовый кулич в Москве можно было испечь в среднем за 121 рубль, в этом году тот же набор продуктов обойдется в 131 рубль. То есть, производя оценку роста стоимости продуктов для кулича по ценам одной торговой сети, можно отметить рост цен на кулич за год на 7,9%, причем самые высокие темпы роста показало молоко, которое в анализируемой торговой сети подорожало на целых 60%, в то время как масло за год выросло всего на 20%, констатирует экономист.

По данным Росстата, стоимость набора продуктов для кулича выросла за год на 4,4%, причем, по данным ведомства, основным драйвером роста цен стало масло, которое увеличилось в цене на 34%, а молоко, по тем же данным, выросло в цене всего на 22,5%. Кстати, по анализу цен в крупной торговой сети и на маркетплейсах, за год несколько снизились цены на изюм и сухофрукты, добавляет Сорокина. Скорее всего, это обусловлено налаживанием контактов с восточными торговыми партнерами, что позитивно влияет на стоимость товаров, поставляемых из этих стран.

Пасха

Третье традиционное блюдо пасхального стола — это сытная жирная творожная пасха. Так как основные ингредиенты этого блюда — производные молока, то и рост стоимости пасхи выше, чем у кулича.

«Для изготовления творожной пасхи нам понадобится полкилограмма жирного творога, 170 граммов сливок жирностью не менее 33%, 90 граммов сливочного масла, сахар, изюм и цукаты. В результате 0,9 кг творожной пасхи нам обойдется в среднем от 550 рублей и это на 15,6% дороже, чем в 2024 году», — отмечает экономист.

Горячее блюдо

Пасхальный стол обычно — это набор блюд с повышенным содержанием жиров и белка, так недостающих во время поста. Поэтому на стол подавали много мясных и рыбных блюд. Так, запеченная свинина сегодня стала дороже чем в прошлом году, по данным Росстата, на 8,8%. Однако анализ цен в крупном супермаркете показал рост цен относительно апреля прошлого года на свиную шейку без кости всего на 6,2%, делится наблюдениями Сорокина.

Итого пасхальный стол из 10 яиц, полукилограммового кулича, пасхи и запеченной свиной шейки обойдется в среднем примерно в 1300 рублей, резюмирует эксперт.