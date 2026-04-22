Во Фрязине три ПК INFERIT включили в реестр Минпромторга РФ

Три модели компьютеров TechDesk компании «Инферит Техника», произведенные во Фрязине, включили в реестр Минпромторга России. Это позволяет использовать технику в государственных и корпоративных закупках для целей импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В реестр вошли компактная модель AS2071R для небольших рабочих мест, система AD7151R для корпоративных задач с повышенными требованиями к производительности и станция VT5011R для видеомонтажа, 3D-визуализации и моделирования.

Компьютеры собирают на собственном производстве во Фрязине. Они построены на платформе с оперативной памятью DDR5 и процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake 12–14 поколений. Такое решение обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, что позволяет использовать технику как для офисной работы, так и для ресурсоемких вычислений. Срок гарантийной поддержки составляет от одного до трех лет.

«Включение линейки TechDesk в реестр Минпромторга подтверждает технологическую зрелость наших решений и высокий уровень локализации производства. Для заказчиков это открывает доступ к современным и гибко настраиваемым ПК, которые соответствуют требованиям регуляторов и готовы к внедрению в ИТ-контуры любого масштаба», — прокомментировал руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» Андрей Ильичев.

Производственные мощности завода площадью 7 тыс. кв. м позволяют выпускать до 300 тыс. единиц техники и 60 тыс. электронных модулей в год. Предприятие разрабатывает и производит ПК, моноблоки, серверы, системы хранения данных, ноутбуки и периферийные устройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.