Вливания из «кубышки» ЦБ не решат проблему острого дефицита юаней в России

Несмотря на дружественность Китая, валютные транзакции между КНР и РФ совершаются очень тяжело, и экспортеры не могут поставить на российский рынок больше юаней. Учитывая стабильный спрос на китайскую валюту, сейчас наблюдается дефицит юаней в РФ, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, основные источники юаневой ликвидности ограничены — это либо часть доходов экспортеров, которая конвертируется для внесения всех необходимых платежей в государственный бюджет, либо «кубышка» Банка России, состоящая преимущественно из российских рублей, китайских юаней и золота.

«Однако, если ЦБ просто распечатает резервы и станет вливать на рынок больше юаневой ликвидности, то системно это проблему не решит, а станет лишь временной мерой», — подчеркивает эксперт.

Корень проблемы же видится в дисбалансе спроса и предложения, поскольку юань сейчас является основной иностранной валютой для оплаты импорта и получения дохода от экспорта. Заменить его нечем, говорит Мейнхард.

«Несмотря на дружественность Китая, валютные транзакции между двумя странами совершаются очень тяжело, медленно и с большими издержками. Экспортеры просто не могут поставлять на внутренний рынок больше юаневой ликвидности в настоящий момент. С учетом стабильного спроса мы и получаем ограниченную ликвидность», — констатирует эксперт.

Одно из последствий такого рыночного состояния — рекордные ставки по однодневному РЕПО в юанях, которые в прошлом месяце били рекорды, достигая в инструменте RUSFAR CNY более 200% годовых, добавляет он.