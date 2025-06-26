Власти Украины хотят приостановить выплаты по китайскому кредиту на $1,5 млрд

«Кабинет министров обратится к Раде с просьбой предоставить ему право временно остановить платежи по данному кредиту, который должен быть погашен к 2030 году», — отмечается в документе.

Украинское правительство надеется, что предпринятые действия позволят ему добиться более выгодных условий по выплатам от банка.

Договоренность о кредитовании между ГПЗКУ и китайским банком в Пекине была оформлена еще в 2012 году. Корпорация обратилась с просьбой о выделении 1,5 миллиардов долларов для финансирования закупок зерна, предназначенного для экспорта в Китай, согласно заключенным торговым соглашениям. Государство выступило гарантом этой сделки, однако вынуждено продолжать погашать задолженность, поскольку ГПЗКУ не имеет возможности самостоятельно выполнить свои обязательства.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings провело оценку текущего состояния украинской экономики. По результатам был подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Представители агентства подчеркнули, что рейтинг останется неизменным до тех пор, пока Украина не урегулирует свои финансовые отношения с большинством своих внешних кредиторов.