Власти Севастополя готовятся приватизировать крупнейший винодельческий совхоз

Крупнейший в Севастополе винодельческий совхоз «Качинский+» планируют приватизировать власти региона, так как предприятие не может быть модернизировано за счет государства, сообщил губернатор Михаил Развожаев, пишет «Коммерсант» .

«Для повышения конкурентоспособности предприятия и расширения рынков сбыта требуются значительные инвестиции. За счет государства полномасштабные техническая и технологическая модернизации завода произведены быть не могут. Единственная возможность сохранения и развития предприятия — передача его в частную собственность», — рассказал Развожаев.

Винодельческий совхоз «Качинский+» основан в 1960 году и в настоящее время является одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Кроме виноградников, который используют в производстве вина, совхоз выращивает зерновые культуры и фрукты.

По словам Развожаева, в 2025 году виноделы не смогут работать на заводе совхоза, так как активы ООО «Качинский+» арендованы, но это запрещает федеральный закон. По словам главы Севастополя, на винзаводе требуются работы по обновлению виноградников и оборудования, а для этого нужна приватизация. При этом земля под виноградниками все еще останется собственностью города и ее по-прежнему будут сдавать в аренду.