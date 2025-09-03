Власти России одобрили продление особого порядка в законе о гособоронзаказе

В России предприятиям ОПК продлили отсрочку по выполнению правил закона о гособоронзаказе, пишет газета «Ведомости» .

Проект о продлении одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он разрешает не исполнять требования закона предприятиям ОПК в части налоговых платежей с использованием спецсчета. Об этом рассказали два источника, близких к комиссии.

По их словам, в ближайшее время этот документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Как разъяснил глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, введение с 2023 года единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета для уплаты налогов и страховых взносов вошло в противоречие с действующими нормами федзакона «О государственном оборонном заказе», по которому средства со спецсчета могут быть направлены на оплату труда только при одновременном перечислении налогов и страховых взносов.

«Новая система ЕНП делает выполнение этого требования невозможным. В связи с этим действие данного условия было приостановлено на 2023–2025 годы», — добавил Груздев.

Он уточнил, что проблема еще актуальна, поэтому документ продлят на 2026 год.