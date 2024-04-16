Власти РФ ищут для угольной отрасли пути выхода из будущего кризиса

Кризис в угольной отрасли РФ может принести 450 млрд рублей убытка в 2024 г

Комиссия Госсовета РФ по энергетике считает, что угольная отрасль в стране находится на пороге тяжелого кризиса, он может привести к убыткам в 450 млрд рублей в этом году, сообщает «Коммерсант» .

Указанные убытки перекроют заработок отрасли в 2020–2021 годах. Причиной кризиса называют снижение цен на продукцию, подорожание логистики и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

Чтобы поддержать угольную отрасль в РФ, предлагается отменить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется. Цену отсечения хотят поставить на отметке 114 долларов на тонну для Дальнего Востока, 106 долларов — для северо-запада и 111 долларов — для юга. Для коксующегося угля они будут 172, 167 и 165 долларов, для антрацита и энергетического концентрата PCI — 141, 137 и 137 долларов соответственно.

Минфин, по информации издания, выступает против цены отсечения.

Кроме того, предложено вернуть льготы и ввести новые скидки к тарифам РЖД.