Владельцами сети квестов «Клаустрофобия» стали создатели ее конкурента

Владельцами крупнейшей сети квестов в России «Клаустрофобия» стали создатели конкурента компании — GrimTeam. Изменения появились в Едином госреестре юрлиц. Информацию подтвердили РБК новый соучредитель Павел Вараксин и экс-управляющий сети Владимир Жиганов.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал через представителя, что завершил сделку по продаже сети «Клаустрофобия». В моменты покупки бизнеса в 2019 году, выручка квестов выросла практически в два раза. Проект оказался одним из наиболее известных в России.

Старые владельцы переуступили права аренды на площадки и оборудование, приобретение прав на ПО и соцсети «Клаустрофобии». Домен «клаустрофобия.рф» тоже был переоформлен на одно из новых юридических лиц.

Вараксин отметил, что из проекта не собираются увольнять ключевых работников, которые стояли у истоков создания сети. Передача активов произошла 1 августа.