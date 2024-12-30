«ВкусВилл» снял с продажи пельмени «Мясное ассорти» после отравлений

В торговой сети «ВкусВилл» приостановили продажу пельменей «Мясное ассорти» от производителя «Чали» после того, как в Москве этой продукцией отравились дети, сообщает ТАСС .

«Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции „Пельмени мясное ассорти, 1 кг“ от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации», — рассказали в пресс-службе компании.

Торговая сеть планирует провести дополнительные проверки поставщика и его продукции, поэтому на данный момент приостановлена поставка не только пельменей, но и других товаров. Пельмени сняли с продажи как в физических магазинах, так и со службы доставки.

После получения жалобы от клиента компания «ВкусВилл» провела тщательное расследование качества продукции. В рамках стандартной процедуры контроля, которая предполагает систематические проверки всего ассортимента, были инициированы дополнительные исследования. Предварительно товар уже проходил плановое тестирование в сентябре, которое подтвердило его безопасность.

Для максимальной объективности образцы из указанной партии были направлены сразу в две независимые лаборатории. Как сообщили представители ритейлера, результаты обеих экспертиз подтвердили соответствие продукта всем необходимым стандартам качества.