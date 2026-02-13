Вклады остаются для крымчан самыми доступными инструментами сбережений

По состоянию на конец 2025 года привлеченные средства клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе достигли отметки свыше 225 миллиардов рублей. Данный показатель в шесть раз превышает объемы на начало года, когда в январе 2025 на банковских вкладах жителей полуострова находилось приблизительно 40 миллиардов рублей, сообщает «Крым 24» .

Как отметил управляющий крымским отделением ВТБ Сергей Билецкий, вклады и накопительные счета продолжают оставаться для местного населения самым популярным и доступным способом сохранения денежных средств.

«Весь прошлый год на рынке рублевых сбережений действовало „время вкладчика“. По нашим прогнозам, в этом году потребительская модель продолжит оставаться накопительной, несмотря на плавную коррекцию доходов по депозитам», — отметил он.

По информации банка, на протяжении года большинство клиентов выбирали вклады на срок от трех до шести месяцев, стремясь совместить приемлемую доходность с возможностью гибкого распоряжения финансами. Наибольшая активность в оформлении накопительных продуктов была зафиксирована в конце года. Увеличение спроса традиционно связано с сезонными банковскими предложениями в преддверии новогодних праздников. Лишь в декабре было открыто порядка 50 тысяч новых вкладов и свыше 20 тысяч накопительных счетов.

