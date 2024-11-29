Вице-губернатор Оренбургской области ответил, как развивается экономика региона

Оренбургская область имеет долгую историю партнерства с Казахстаном, что выражается в значительном товарообороте, достигающем сотен миллионов долларов. Однако это не единственный фактор, способствующий развитию экономики региона. Вице-губернатор Игнат Петухов отметил, что область, находящаяся на стыке Европы и Азии и имеющая протяженную границу с Казахстаном, сталкивается с новыми геостратегическими вызовами, сообщает «ФедералПресс» .

Петухов акцентировал внимание на важности кооперации между двумя странами. Он привел пример: по итогам 2024 года ожидается экспортно-импортная деятельность на уровне 600 миллионов долларов аналогично прошлогодним показателям. Оренбуржье активно работает над научно-технологическим лидерством и импортозамещением, открывая новые производства и развивая различные отрасли.

В регионе уже локализовано производство строительных материалов, включая до 30% террасной доски. Создан строительный кластер в особой экономической зоне, где планируется выпуск стеклянных панелей и каменной ваты. Петухов подчеркнул, что хотя регион не может контролировать высокие инфляционные ставки, его задача — производить товары, ранее завозившиеся из-за границы.

Кроме того, ожидается запуск завода по производству мостовых конструкций. Вице-губернатор отметил, что за последние пять лет экономика региона прошла два этапа: сначала перезапускали более 40 банкротств предприятий, затем создавали новые производства и формировали инвестиционный портфель.

«Сейчас реализуется больше 100 инвестиционных проектов», — заключил чиновник.