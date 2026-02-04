Visa и Mastercard в РФ могут заблокировать к 2029 году

Окончательная блокировка карт Visa и Mastercard в России может произойти к 2028–2029 годам. Процесс будет постепенным, а не одномоментным, сообщил РИАМО доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

Учитывая, что карты ушедших из России платежных систем поддерживаются в работоспособном состоянии почти четыре года, то задачи их моментальной блокировки не стоит. Но, с другой стороны, четырехлетний период вполне достаточный срок для того, чтобы граждане заменили имеющиеся у них карты Visa и Mastercard на карты национальной платёжной системы «Мир», считает эксперт.

«В перспективе они скорее всего будут блокироваться, но не одномоментно, а постепенно. При этом право блокировки будет предоставляться банкам-эмитентам данных карт с условием предоставления клиенту права перевыпуска имеющихся у него карт Visa и Mastercard на карты платежной системы «Мир», — говорит Хачатурян.

Вероятнее всего данный процесс будет не быстрым учитывая, что примерное количество карт Visa и Mastercard в России на момент ухода данных платежных систем составляло около 115 млн. Если предположить, что около 10-15% (порядка 15-20 млн человек) держателей добровольно перевыпустили свои карты, то остается еще примерно около 95-100 млн карт Visa и Mastercard. Поэтому процесс блокировки может растянутся на 1-2 года, заявил эксперт.

«Так что окончательной блокировки карт Visa и Mastercard ждать раньше 2028-2029 года не стоит», — резюмировал Хачатурян.