Виноват экспорт в США: цены на яйца в Турции выросли до 250 лир за упаковку

Эспорт турецких яиц в Соединенные Штаты спровоцировал ощутимый скачок цен на этот продукт в самой Турции. Если в декабре 2024 года стандартную упаковку, содержащую 30 яиц, можно было приобрести за 120 лир, то теперь ее стоимость выросла до 250 лир, сообщает «Царьград» со ссылкой на местную газету Ekonomim.

В последние месяцы наблюдается стремительный рост стоимости яиц в Турции. Если в декабре упаковка из 30 штук стоила в пределах 100-120 лир, то сегодня средняя цена в магазинах достигает 250 лир. В некоторых местах еще можно найти яйца по 170-180 лир, но в отдельных торговых точках цены доходят даже до 310 лир. Яйца, позиционируемые как органические, оцениваются более чем в 400 лир.

Производители связывают сложившуюся ситуацию с выгодными экспортными контрактами, особенно с американским рынком. В 2024 году США закупили 74,4 млн турецких яиц, а к июлю 2025 года американцам планируется отправить еще 280 млн штук.

На внутреннем рынке наблюдается существенная разница между оптовыми и розничными ценами. Производители получают около 3 лир за одно яйцо, в то время как потребители платят до 9 лир за штуку. Эта разница объясняется деятельностью посредников и затратами на логистику.

Ранее поступали сообщения о временной приостановке экспорта турецких лимонов из-за заморозков.