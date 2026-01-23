Ветераны спецоперации посетили завод «Криогенмаш» в Балашихе 22 января

Экскурсия для участников специальной военной операции и их семей прошла на предприятии «Криогенмаш» в Балашихе 22 января в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участники экскурсии ознакомились с производственным процессом на заводе «Криогенмаш», который специализируется на разработке и массовом выпуске кислородных установок для черной металлургии. Гости посетили производственный комплекс и узнали о всех этапах изготовления продукции — от выбора сырья до отправки готовых изделий.

Особое внимание уделили сотрудничеству предприятия с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и возможностям участия в социальных проектах, направленных на адаптацию ветеранов к гражданской жизни.

Ассоциация ветеранов СВО начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Организация оказывает комплексную поддержку ветеранам и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Инициатива проведения экскурсий на промышленные предприятия для участников спецоперации реализуется в Подмосковье в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия региона поддержали эту инициативу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.