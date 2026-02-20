сегодня в 03:52

Венгрия и Словакия прекратили поставку Украине дизельного топлива

Еврокомиссия подтвердила, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине, сообщает RT .

«Ознакомлены с решением прекратить поставки дизельного топлива на Украину», — заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

Проблемы, связанные с прекращением поставок топлива между Украиной, Венгрией и Словакией, планируют обсуждать 26 февраля.

Тогда пройдет экспертная встреча Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

