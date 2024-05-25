Великобритания столкнулась с труднейшей финансовой проблемой за 70 лет

По данным британского Института фискальных исследований, следующее правительство Соединенного Королевства может столкнуться со сложнейшей с 1950-х годов проблемой с наполнением государственного бюджета, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Bloomberg, для решения проблемы новому составу правительства придется сократить расходы на госуслуги, увеличить и без того рекордно высокие налоги, а также прибегнуть к новым госзаймам.

«Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста (экономики-ред.)», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Он подчеркнул, что предстоящие выборы в Британии пройдут «самой опасной с момента окончания холодной войны» мировой обстановке.