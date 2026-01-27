Вебинары для аграриев Подмосковья помогут выйти на рынки Турции, Египта и Индонезии

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает производителей на серию бесплатных вебинаров по выходу на зарубежные рынки, которые пройдут с 28 по 30 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 28 по 30 января для производителей Подмосковья пройдет серия из пяти вебинаров, организованных Российским экспортным центром. Мероприятия посвящены стратегиям выхода на зарубежные рынки, участию в международных выставках и инструментам продвижения сельскохозяйственной продукции.

Вебинары проведут федеральные эксперты, представители Российского экспортного центра и практикующие консультанты. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

28 января состоится вебинар «Фокус на Турцию», где обсудят ситуацию на рынке, календарь выставок 2026 года и практические шаги для масштабирования бизнеса. В этот же день пройдет сессия о максимальной эффективности участия в международных мероприятиях на примере Марокко и Ирана.

29 января пройдет вебинар о выставках в Кыргызстане и мерах поддержки для экспортеров, а также сессия по выходу на рынок Египта, где разъяснят порядок сертификации и регистрации товаров.

30 января завершит серию сессия «Прорыв в Индонезию», на которой расскажут о новых возможностях в зоне свободной торговли и стратегии развития экспортных проектов на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.