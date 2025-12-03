сегодня в 17:39

Вебинар по защите прав бизнеса пройдет в Подмосковье 9 декабря

Вебинар для предпринимателей Подмосковья о взаимодействии с правоохранительными органами состоится 9 декабря на платформе TrueConf, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Московской области.

Вебинар на тему «Проверка организации сотрудниками правоохранительных органов. Как вести себя сотрудникам организации» пройдет 9 декабря в 11:00 на площадке TrueConf. Участие бесплатное.

Мероприятие организовано по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с адвокатской палатой региона.

Спикером выступит адвокат адвокатской палаты Московской области, вице-президент Федерального союза адвокатов России, лауреат национальной премии адвокатуры Алексей Иванов.

В ходе вебинара участники рассмотрят основные вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, узнают критерии проведения проверок, а также изучат права и обязанности проверяемых. Будут даны практические рекомендации на случай внезапных визитов правоохранителей и представлены механизмы обжалования.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.