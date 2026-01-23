Вебинар по межеванию земельных участков для предпринимателей пройдет в Подмосковье 29 января

Бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области по вопросам разработки проектов межевания территорий состоится 29 января в 11:00, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организовано по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству региона.

В ходе вебинара эксперты подробно расскажут о правовом регулировании подготовки проектов межевания территорий, порядке принятия решений о разработке и утверждении таких проектов. Особое внимание уделят вопросам, которые необходимо урегулировать при подготовке документации, а также процедуре установления вида разрешенного использования земельных участков с учетом градостроительного регламента.

Участники смогут задать вопросы представителю комитета по архитектуре и градостроительству в чате. Вебинар пройдет на платформе TrueConf, регистрация доступна по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.