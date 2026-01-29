Фото - © Клавиатура для компьютера со шрифтом Брайля в модельной библиотеке «Компас» во Власихе/Медиасток.рф

Вебинар по межеванию территорий для бизнеса провели в Подмосковье

Вебинар о новых правилах подготовки проектов межевания территорий для собственников нежилых объектов прошел в Московской области по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Натальи Чудаковой, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В Московской области состоялся вебинар для предпринимателей, посвященный разработке проектов межевания территорий как инструменту защиты прав собственников нежилых объектов. Организаторами выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова и комитет по архитектуре и градостроительству региона.

Начальник управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик рассказала о новом порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории, который действует с 1 сентября 2024 года согласно постановлению правительства РФ № 112. Она разъяснила, какие документы необходимы для принятия решения о подготовке проектов планировки и межевания, а также выделила отличия от прежних требований. Теперь пакет документов включает заявление, проект задания на разработку и проект задания на инженерные изыскания.

Участникам объяснили типовые причины отказа в подготовке документации, среди которых — неполный комплект документов, несоответствие формы заявления, отсутствие объекта в территориальном планировании и юридические ограничения. Практический блок был посвящен процедуре утверждения документации и важности соблюдения рекомендаций уполномоченного органа.

Особое внимание уделили необходимости учитывать цели перераспределения земель, соответствие градостроительным регламентам, анализу обременений и требованиям к электронным документам для внесения сведений в ЕГРН. Также рекомендовано работать в ГИСОГД Московской области до подачи документов.

Частные вопросы предпринимателей, связанные с конкретными участками, взяты в индивидуальную проработку. Вебинары способствуют правовому просвещению бизнеса и помогают снизить риск отказов из-за формальных ошибок.

Материалы вебинара доступны по ссылке. Видеозапись размещена по адресу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.