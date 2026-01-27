Вебинар о выходе на рынок Азербайджана проведут для экспортеров Подмосковья 30 января

Бесплатный онлайн-вебинар для предпринимателей Московской области, посвященный возможностям выхода на рынок Азербайджана, пройдет 30 января, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует бесплатный вебинар «Час с торговым представителем РФ в Азербайджанской Республике» для субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Участникам расскажут о новых логистических коридорах, особенностях работы с платежными механизмами и валютами, требованиях к сертификации и маркировке товаров, а также о поддержке экспортеров на национальных электронных торговых площадках Азербайджана. Также будут рассмотрены актуальные тренды потребительского спроса в ключевых секторах экономики.

Вебинар начнется 30 января в 10:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Ссылка на подключение будет отправлена на электронную почту, указанную при регистрации.

Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров доступна на сайте Фонда поддержки ВЭД МО. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о мерах поддержки — на инвестпортале.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.