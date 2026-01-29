Вебинар о поддержке социального бизнеса пройдет для предпринимателей Подмосковья 11 февраля

Вебинар «Меры поддержки и проекты фонда поддержки социальных проектов в 2026 году» для предпринимателей Подмосковья состоится 11 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки социальных проектов проведет бесплатный вебинар для предпринимателей Подмосковья. Мероприятие состоится 11 февраля в 10:00 по московскому времени.

В программе вебинара — три основных блока: образовательные программы фонда, мероприятия и партнерства, а также доступные сервисы для развития социального бизнеса. Участники узнают, как использовать акселераторы и обучающие программы для ускорения роста бизнеса, а также как применять деловые события и нетворкинг для поиска партнеров, клиентов и инвесторов.

Спикерами выступят заместитель директора фонда Никита Новосадов и директор департамента развития социального предпринимательства Алексей Маслов. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.