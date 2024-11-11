Важно заложить резерв: эксперт рассказал об успешном старте онлайн-бизнеса

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что для успешного старта бизнеса на маркетплейсах ключевой момент — это заложить резерв минимум в 100 тыс. рублей, сообщает RuNews24.ru .

По его словам, эта сумма позволит закупить первую партию товара и оплатить расходы на его перевозку, доставку на склады маркетплейсов и запустить минимальную рекламную кампанию.

«Опытные предприниматели начинают с небольшого ассортимента и постепенно его расширяют, концентрируясь на успешных позициях», — отметил Солнцев.

Этот подход дает возможность минимизировать риски и адаптировать стратегию, параллельно получая опыт и знания о рынке, добавил он.

Эксперт также посоветовал умножать начальную сумму на три: если вложено 100 тыс. рублей, желательно иметь еще 200. При удачном старте нужно будет финансировать следующую партию товаров для хорошего оборота.