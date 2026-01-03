сегодня в 16:44

В Wildberries не подтвердили информацию о блокировках оплаты банками

Банки не блокируют карты россиян, которые совершают крупные покупки на маркетплейсах. Операции проводятся в стандартном режиме, рассказали ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков», — отметили в фирме.

Ранее РИА Новости сообщили, что российские банки якобы проверяют у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. Некоторые операции блокируют.

Отмечалось, что при попытке оплатить дорогой заказ, банк может отклонить платеж. После этого россиянину пришлют уведомление о том, что перевод заблокировали «во избежание мошенничества».

