У жителей РФ проверяют списания при масштабных покупках на маркетплейсах

Отечественные банки начали проверять у своих клиентов масштабные покупки на маркетплейсах. Иногда операции блокируют, сообщает РИА Новости .

При попытке оплатить дорогостоящий заказ, финансовое учреждение может отклонить операцию. После этого человеку отправят уведомление о том, что перевод заблокирован «во избежание мошенничества».

Снять ограничение россияне могут. Для этого им нужно либо позвонить в банк, либо дождаться звонка.

Во время диалога ответит голосовой помощник. Он попросит человека подтвердить, что операция не мошенническая. После разговора ограничение будет снято.

Еще банк отправит клиенту информацию об уловках мошенников.

