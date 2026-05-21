В Воскресенске построят ферму на 800 голов за 175 млн рублей

АО «Воскресенское» получило разрешение на строительство фермы по выращиванию молодняка молочных пород на 800 голов в горокруге Воскресенск. Инвестиции в проект превысят 175 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый объект станет частью молочного животноводческого комплекса и позволит предприятию внедрить современные технологии разведения крупного рогатого скота. В частности, планируется применять геномную оценку стада и развивать селекцию голштинской породы. Это поможет целенаправленно работать с генетическим потенциалом животных и повышать продуктивность производства.

«Развитие высокотехнологичных животноводческих проектов — один из приоритетов аграрной политики Подмосковья. Строительство новой фермы укрепит позиции региона в сфере молочного животноводства и станет примером внедрения инноваций в сельском хозяйстве», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Предприятие уже имеет всероссийское признание. Корова по кличке Шабера, принадлежащая АО «Воскресенское», за 305 дней дала 22,9 тонны молока, что в 2,3 раза выше среднего показателя по региону. Результат представили на выставке «Золотая осень 2025», где цифровой двойник животного стал частью экспозиции Московской области.

Компания развивает полный цикл производства по принципу «от поля до прилавка». Хозяйство занимается семеноводством для обеспечения кормовой базы и расширяет выпуск фермерских сыров и кисломолочной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.