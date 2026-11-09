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В Волоколамском округе заготовили более 73 тыс тонн сенажа и сена

Сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства Волоколамского округа завершили заготовку кормов на предстоящую зиму. Собранные в 2026 году запасы превышают потребность животноводства округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хозяйства Волоколамского округа убрали многолетние травы на площади 13 099 гектаров. Они заготовили 54 817 тонн сенажа и 18 272 тонны сена — в сумме более 73 тыс. тонн. Также произведено 50 273 тонны силоса.

Объем заготовленных грубых и сочных кормов составил 35,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота при установленной потребности 28,1 центнера. Этих запасов достаточно, чтобы полностью обеспечить животноводческий комплекс округа кормами на предстоящую зиму.

«Хозяйства округа полностью обеспечили необходимый запас кормов на зимний период. Более того, объем заготовки превысил расчетную потребность, поэтому животноводческие предприятия подходят к зиме с необходимым резервом», — отметила заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.