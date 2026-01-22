В Волоколамском округе создадут до 30 новых рабочих мест на предприятии «Лама Торф»

Предприятие «Лама Торф» в Волоколамском округе расширяет производство и откроет до 30 новых рабочих мест благодаря строительству многофункционального комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Лама Торф», специализирующаяся на продукции для растениеводства, увеличивает производственные мощности в Волоколамском округе. Строительство нового многофункционального комплекса позволит повысить объемы выпуска и создать дополнительные рабочие места.

Глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Анна Агапова посетили предприятие. Заместитель директора Илья Шершаков сообщил, что на улице Щекино открыт второй производственно-складской комплекс по импортозамещению. Уже построены три ангара, ведется подключение к инженерным сетям.

На новых площадках организовано производство садового декора, включая парниковые дуги, подставки для цветов и сетки для защиты корневой системы. Здесь же осуществляется фасовка средств защиты растений и стимуляторов роста.

По словам Натальи Козловой, инвестиции в проект позволят создать до 30 новых рабочих мест. Более 90 процентов сотрудников предприятия — жители Волоколамского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.