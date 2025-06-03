В Волоколамском округе преодолена волокита по исполнительному производству

Благодаря содействию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области удалось добиться продвижения в затянутом исполнительном производстве, связанном с восстановлением демонтированных инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Компания из Волоколамского округа в свое время проложила сети водоснабжения и воздушную линию электропередачи для обеспечения своих объектов. Однако в 2020 году во время строительства на соседнем участке застройщик демонтировал данные коммуникации. Для защиты своих прав организация обратилась в суд. Арбитражный суд в июне 2023 года встал на сторону пострадавшей стороны и обязал застройщика восстановить разрушенные линии за собственный счет.

Несмотря на решение суда, застройщик проигнорировал его исполнение. В декабре 2023 года судебные приставы возбудили исполнительное производство, но предпринятые меры не привели к восстановлению инфраструктуры.

В марте 2025 года предприниматель обратился за помощью к Уполномоченному. Обращение было рассмотрено на совместном приеме с прокурором Московской области.

Проверка, проведенная прокуратурой, подтвердила волокиту, в связи с чем руководителю службы судебных приставов внесено представление. После этого службой судебных приставов по факту злостного неисполнения постановления суда в отношении генерального директора организации, его допустившей, возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом меры для полного и правильного исполнения требований исполнительного документа.

Напомним, что свои жалобы предприниматели могут направлять:

почтой, по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский округ, Московская область, 143082;

электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;

через контакт-центр уполномоченного по телефону: 8 (800) 550-63-53;

или обратиться в общественную приемную уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области (контакты общественных приемных можно узнать на сайте ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.