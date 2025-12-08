В целях экономии: россияне не планируют много тратить на развлечения в Новый год

46% россиян намерены потратить на развлечения в Новый год не более 10 тыс рублей

Каждый второй россиянин планирует потратить на развлечения в зимние праздники не более 10 тыс. рублей. Граждане рассказали, что экономят из-за планируемого ремонта в квартире, первоначального взноса на ипотеку и возросших семейных трат, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

Проведенное исследование показало, как россияне намерены провести новогодние каникулы и сколько готовы потратить на развлечения. Почти каждый второй россиянин (46%) планирует уменьшить расходы, ограничив траты на развлечения 10 тыс. рублей. 31% респондентов признался, что проведет праздники дома, чтобы сэкономить.

Также есть россияне, не желающие ограничивать себя в расходах на новогодние развлечения. Так, каждый пятый (24%) готов потратить от 10 до 20 тыс. рублей, почти столько же (21%) — от 20 до 30 тыс. рублей. А каждый десятый — свыше 30 тыс. рублей.

Опрошенные поделились планами по встрече Нового года. 34% проведут новогоднюю ночь дома в семейном кругу. А 16% планируют отправиться в ресторан или ночной клуб в компании друзей. 25% респондентов пойдут смотреть салюты и фейерверки. При этом 21% признался, что устал от шумных застолий и поэтому хочет встретить Новый год за городом.

