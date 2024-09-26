В ЦБ заявили о необходимости периода охлаждения по небольшим потребкредитам

По ее словам, он требуется в связи с участившимися случаями кредитного мошенничества. Набиуллина отметила, что подобный вопрос уже обсуждался.

Она отметила, что период охлаждения по небольшим потребкредитам необходимо ввести по умолчанию, даже без признаков мошенничества.

Также Набиуллина добавила, что в настоящее время идет обсуждение по поводу установления периода охлаждения до четырех часов для потребительских кредитов от 50 до 200 тыс. рублей. Для кредитов до 50 тыс. рублей он не предполагается.

Также, по словам главы ЦБ, для крупных кредитов период охлаждения может составлять два дня.

Ранее Центробанк предложил увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов в 3 раза. Это связано с с динамикой цен на жилую недвижимость.