В ЦБ объяснили, зачем обновляют купюры

Банкноты периодически перевыпускают, чтобы осовременить их дизайн, и усилить защиту от подделок, сообщил заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Белов.

«Банкноты должны проходить модернизацию с определенной периодичностью, не только для того, чтобы они выглядели красиво и современно, но и для того, чтобы повысить их уровень защиты от подделок», — объяснил журналистам в ходе брифинга Белов.

Несмотря на то, что, по статистике, подделок купюр становится все меньше и меньше, Центробанк должен быть на шаг впереди фальшивомонетчиков.

Зампред ЦБ уточнил, что в образцах новых купюр заметно усилены защитные элементы, подлинность которых может проверить любой человек, не используя специальное оборудование.

Ранее заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Белов презентовал купюру номиналом одна тысяча рублей в новом дизайне.