ЦБ показал новую купюру 1000 рублей

«Сегодня мы представляем обновленную банкноту номиналом в тысячу рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу. Начнем с лицевой стороны, на ней вы видите историческую часть города — Нижегородский кремль на фоне стилизованной карты города. На месте встречи двух рек — Волги и Оки — расположилась знаменитая нижегородская ярмарка», — рассказал в ходе брифинга Белов.

Он добавил, что на оборотной стороне купюры изображен главный символ Приволжского федерального округа — река Волга. Через нее идет Саратовский автомобильный мост, один из самых длинных в Европе.

Обновленная банкнота выполнена в бирюзовой гамме. На ней также есть QR-код, который ведет на сайт ЦБ с информацией о подлинности и художественном оформлении купюры.

