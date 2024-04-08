В ЦБ назвали сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы заявила, что переход к массовому использованию цифрового рубля может занять 5-7 лет. Об этом сообщает «Прайм» .

«Мы собираемся расширять пилот по цифровому рублю, и по его итогам определим уже сроки серьезного масштабирования цифрового рубля. Но, на наш взгляд, это произойдет не ранее 2025 года», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что переход на массовое использование цифровой национальной валюты будет проходить естественным путем. Важную роль играет выбор людей, а также удобство для бизнеса.

Ранее Набиуллина заявила, что о цифровом рубле у россиян есть два противоположных мнения. Часть граждан с тревогой относятся к проекту, при этом другие любят новации и намерены принять участие в тестировании нового формата валюты.