В ЦБ назвали средневзвешенную ставку по потребкредитам в Московском регионе

На начало ноября 2024 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона потребительских кредитов на общую сумму 329 млрд рублей, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем месяце и на 2,7% меньше значения аналогичного месяца прошлого года, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В Москве за октябрь банки выдали кредитов на сумму 208,9 млрд рублей, а в Московской области — на сумму 120,1 млрд рублей, это снижение выдач к предыдущему месяцу на 6,8% и 8,8% соответственно.

Такая динамика обусловлена ростом ставок и ужесточением макронадбавок.

При этом средневзвешенная ставка по потребкредитам в Московском регионе с учетом всех сроков кредитования увеличилась на 2,7 процентных пункта и составила 26,4%.