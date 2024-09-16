В ТиНАО по городской программе создадут более 80 тыс новых рабочих мест

На территории ТиНАО построят более 70 социально и экономически важных объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, более 80 тыс. горожан смогут найти работу.

«По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина и в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы активно привлекаем застройщиков к формированию деловой и промышленной инфраструктуры недалеко от жилых кварталов. Больше всего новых рабочих мест появится в ТиНАО — там инвесторы построят более 70 социально и экономически важных объектов», — уточнил Ликсутов.

Инвесторы возведут в разных районах ТиНАО 17 многофункциональных и офисных комплексов, а также 1 промышленный. Кроме того, появятся 6 центров инноваций, технопарк, 10 логистических парков, детские сады, школы и поликлиника.

«В ТиНАО уже введено в эксплуатацию 11 объектов социальной, промышленной и коммерческой инфраструктуры. Среди них — технопарк, 4 школы, 4 детских сада, производственный и логистический комплексы. В результате округ получил около 3 тыс. новых рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что в конце прошлого года девелопер ввел в эксплуатацию комплекс по производству модульных зданий. Он стал частью производственно-логистического центра в районе Внуково. Благодаря программе создания МПТ там появилось почти 1,5 тыс. рабочих мест.

«ГК Logistics Partners уже почти полтора десятилетия реализует девелоперские проекты в области производственно-логистической недвижимости. В рамках программы МПТ мы реализовали проект строительства комплекса по производству модульных зданий и логистического комплекса на территории района Внуково Новой Москвы. Суммарная площадь объектов превысила 113 тыс. кв. м», — заявил бенефициар группы компаний Logistics Partners Айрат Салеев.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, c момента присоединения территорий ТиНАО к столице количество рабочих мест в этих округах увеличилось более чем в 3 раза — сегодня их свыше 290 тыс.

На сегодняшний день в ТиНАО функционирует более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.