В ТиНАО по городской программе построили школу и детский сад

В столичном районе Щербинка ТиНАО подошло к концу возведение школы на 750 учащихся и детского сада на 250 детей в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности там появится около 170 новых рабочих мест, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Важным направлением программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, является строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. Так, в 2022 году город заключил с инвестором соглашение о строительстве в районе Щербинка ТиНАО школы на 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек», — уточнил Ликсутов.

Школа и детский сад стали частью социальной инфраструктуры жилого комплекса «Остафьево», расположенного вблизи станций «Щербинка» и «Остафьево» МЦД-2. Детскому саду присвоен почтовый адрес: улица Логинова, дом 11, школе — улица Логинова, дом 6.

«В текущем году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор ввел в эксплуатацию три образовательных объекта на территории района Щербинка. Помимо школы и детсада в составе ЖК „Остафьево“ в апреле этого года ввели в эксплуатацию школу-гигант на 1200 учеников в составе ЖК „Алхимово“», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он прокомментировал, что открытие новых школ и детского сада состоялось 2 сентября 2024 года, реализация проектов позволила создать более 300 рабочих мест для работников образования.

Общая площадь образовательных учреждений превысит 16 тыс. кв. м. В школьном здании предусмотрены кабинеты для начальной, средней и старшей ступеней, мастерская акварельной живописи и рисунка, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, а также робо-класс, где ученики смогут изучать схемотехнику и микроэлектронику.

«Все новые школы и детские сады, которые строят сегодня в ТиНАО, полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям. Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся. Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности. С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили более 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется возвести еще более 40 таких объектов», — поделился руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владимир Жидкин.

Все этапы строительства двух новых социальных объектов проходили под контролем Мосгосстройнадзора.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сказал, что по результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии зданий школы и детского сада проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Напомним, что в прошлом году в ТиНАО открылся построенный в рамках программы МПТ детский сад, который дал городу 58 рабочих мест.

«Группа „Самолет“ принимает активное участие в формировании комфортной городской среды, в том числе, реализуя проекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. В текущем году, в Новой Москве, свои двери откроют две школы и еще одна дошкольная образовательная организация, в результате чего рядом с домом смогут найти работу порядка 270 человек», — резюмировал Айман Эль-Хашем, управляющий партнер бизнес-юнита «Москва» группы «Самолет».

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города.