В Татарстане решили судьбу «Нежной толстушки»

Поводом для разбирательства стало практически полное копирование внешнего вида продукции, выпускаемой Картонно-бумажным комбинатом из Набережных Челнов. В июле антимонопольное ведомство начало производство по делу в отношении ООО «Да Юань», зарегистрированного в Башкортостане. Предприятие обвинялось в создании и распространении контрафактной туалетной бумаги, имитирующей продукцию из Набережных Челнов.

Как установило следствие, в 2024 году башкирский завод успел изготовить свыше 242 тысяч рулонов подделки, общей стоимостью около 2 миллионов рублей, а в 2025 году — примерно 70 тысяч рулонов на сумму около 700 тысяч рублей. Примечательно, что «Нежная толстушка» реализовывалась через крупную торговую сеть, работающую в Набережных Челнах.

Экспертиза подтвердила существенное сходство в оформлении. Упаковка «Толстушки» визуально неотличима от оригинальной продукции из Набережных Челнов благодаря идентичному фону, аналогичному размещению текстовой информации и графических элементов, а также использованию схожей палитры цветов.

Учитывая, что туалетная бумага относится к категории товаров повседневного спроса и низкой ценовой категории, покупатели не проявляют повышенного внимания при выборе, что увеличивает риск непреднамеренной покупки поддельной продукции.

УФАС признало действия ООО «Да Юань» нарушением антимонопольного законодательства и обязало компанию прекратить реализацию контрафакта. В отношении производителя будет инициировано административное делопроизводство.

