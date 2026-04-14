В Талдомском округе сдали в аренду участок за 20 тыс рублей

Земельный участок площадью 7,44 сотки в деревне Людятино Талдомского округа сдали в аренду по итогам аукциона с 6 по 10 апреля 2026 года. Годовая ставка составила 20 767 рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 6 по 10 апреля 2026 года в Подмосковье провели 77 аукционов по земельно-имущественным торгам. Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота в ходе торгов практически не меняется или увеличивается незначительно. Как правило, такие участки расположены более чем в 100 километрах от Москвы.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.