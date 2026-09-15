В Талдомском округе сдали в аренду самый бюджетный земельный участок недели

В Талдомском округе на аукционе с 7 по 11 сентября 2026 года сдали в аренду участок для ИЖС площадью 6 соток в деревне Малое Страшево. Годовая арендная плата составила 26 541,93 рубля, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области за неделю с 7 по 11 сентября 2026 года провел 122 земельно-имущественных аукциона. Самый бюджетный земельный участок в аренду второй раз подряд реализовали в Талдомском городском округе.

Участок площадью 6 соток предназначен для индивидуального жилищного строительства и расположен в деревне Малое Страшево. В аукционе участвовали два претендента. По итогам торгов годовая арендная плата незначительно выросла и составила 26 541,93 рубля.

Комитет еженедельно фиксирует случаи, когда начальная стоимость лотов не меняется или увеличивается несущественно. Как правило, такие участки находятся более чем в 100 км от Москвы, а победителем становится участник, предложивший наибольшую цену.

С начала 2026 года в Талдомском округе победителям аукционов передали в аренду 47 земельных участков, еще 28 — в собственность. Подобрать участок можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где размещено более 1 800 лотов.

Комитет по конкурентной политике Московской области есть в мессенджере МАКС. Там публикуют информацию о закупках и торгах Подмосковья, актуальных лотах и порядке подачи заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.