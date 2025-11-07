В Талдомском округе с начала 2025 года фермерам выделили более 58 млн рублей субсидий

Свыше 58 млн рублей субсидий направлены в Талдонском округе в том числе на развитие растениеводства, стимулирование производства семян, а также закупку сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Крупенин.

«В рамках партпроекта «Российское село» для фермеров организуются семинары, на которых им рассказывают о мерах поддержки, круглые столы для обмена опытом», - рассказал Юрий Крупенин.

В этом году, к примеру, субсидии получили ООО «Валмикс», «Золотой колосок», компания «Фуд Тим».

«Благодаря поддержке от государства мы приобрели технику и оборудование для расширения производства семенного картофеля, а также строительства новых картофелехранилищ и зерносушильного комплекса. В частности, мы купили колесный трактор RSM 2400 – серьезное подспорье для нашего хозяйства», - пояснил исполнительный директор ООО «Валмикс» Валентин Козлов.

В свою очередь, предприятие «Золотой колосок», занимающееся разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока, благодаря привлеченным средствам закупило новый кормоуборочный комбайн ДОН-680М и прицепные. А компания «Фуд Тим» получила средства на постройку современного рыбного комплекса по выращиванию африканского сома.

Как добавил Юрий Крупенин, общий объем инвестиций в сферу АПК в округе с начала года превысил 288 млн рублей. В прошлом году сельхозпроизводители округа получили почти 49 млн рублей субсидий, а инвестиций по различным направлениям было привлечено на почти 720 млн рублей.

Как ранее сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, для фермеров в Подмосковье действуют более 30 мер господдержки. Они направлены на поддержку племенного животноводства, развитие мясного животноводства, растениеводства, приобретение техники и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.