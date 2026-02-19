В Талдомском округе Подмосковья расширят посевные площади

сегодня в 14:39

Подготовка к весенней посевной кампании началась в Талдомском округе Подмосковья. Глава муниципалитета Юрий Крупенин провел совещание с руководителями сельхозпредприятий, на котором обсудили готовность техники и планы по увеличению пашни, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В администрации округа состоялось рабочее совещание с участием представителей ведущих агропромышленных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В обсуждении приняли участие ООО «Золотой Колосок», ООО «ВАЛМИКС», ОАО «Нива», ООО «Содружество», ООО «АГРИПО-ТАЛДОМ», ООО «Великий Двор» и другие хозяйства.

Аграрии сообщили, что подготовка к сезону идет по графику. Закуплены семена и горюче-смазочные материалы, проводится проверка и обслуживание сельхозтехники. Отдельное внимание уделено модернизации оборудования, внедрению современных агротехнологий, повышению квалификации сотрудников и привлечению новых кадров.

В 2026 году планируется увеличить общую площадь пашни на 544,3 гектара. Это позволит довести посевную площадь в округе до 17 149,7 гектара. В профильном министерстве подчеркнули, что скоординированная работа властей и сельхозпроизводителей способствует успешному проведению посевной кампании и укреплению продовольственной безопасности региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.