В Талдомском округе обсудили проект семейного парка

Инвестиционный час по созданию крупного семейного парка развлечений прошел 7 апреля в Талдомском округе Подмосковья. Проект предусматривает строительство развлекательного кластера рядом с деревней Кошелево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин провел встречу с инициативной группой инвесторов. Участники представили концепцию масштабного кластера, который объединит детский активити-парк с аттракционами, батутами и игровыми автоматами, аквапарк и ресторан. В перспективе инвесторы планируют построить гостиничный комплекс для размещения гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.